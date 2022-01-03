Природные ресурсы России оценили словами «не закончатся никогда»

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил, что страна является одним из богатейших в мире государств по объему полезных ископаемых. Об этом он рассказал в интервью Известиям.

Козлов, отвечая на вопрос о дефиците природных запасов в России, заявил об их нескончаемости. Он оценил ресурсы страны словами «не закончатся никогда». По его мнению, большее внимание нужно уделить экономике, рентабельности запасов.

Главы Минприроды подчеркнул, что России обладает геологическими запасами, извлекаемыми и рентабельными запасами. Это те категории ресурсов, которые экономически выгодно добывать. Видов таких запасов насчитывается более 300: среди них только те, что «востребованы промышленностью и отечественными отраслями».

«На сегодняшний день могу сказать, что Россия занимает одну из лидирующих позиций по добыче нефти и газа и по ряду группы твердых полезных ископаемых. Например, по золоту, серебру, меди и другим», — отметил Козлов.

Ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что в России нашли «новую нефть». Он спрогнозировал, что захоронение углекислого газа в нефтегазовые пласты обладает значительным экспортным потенциалом.