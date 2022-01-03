Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Новый канцлер ФРГ Шольц захотел встретиться с Путиным

Bild: канцлер Германии Шольц надеется встретиться с президентом России Путиным в январе

Фото: Globallookpress.com

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц надеется в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом стало известно немецкому изданию Bild.

По данным источников газеты, глава правительства Германии захотел взять выстраивание отношений с Москвой под свой личный контроль. При этом он рассчитывает, что сможет положить «новое начало» диалогу с российскими властями, в том числе по таким вопросам, как ситуация вокруг Украины и поставки газа.

Как пишет Bild, Шольц планирует провести встречу с российским лидером уже в январе. Подготовкой к переговорам на протяжении двух последних недель занимается внешнеполитический советник канцлера Йенс Плётнер.

Таким образом, глава немецкого правительства может фактически «оставить за бортом» представителей партии «Зеленые», в частности, главу МИД Германии Анналену Бербок, которые занимают более жесткую позицию в отношении Москвы и запуска российского газопровода «Северный поток-2», отмечает издание.

В конце декабря прошлого года Путин провел телефонный разговор с Шольцем. В ходе беседы он проинформировал канцлера ФРГ о предложениях российской стороны по гарантиям безопасности, исключающим дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение ударных систем вооружений в странах, граничащих с Россией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В МИД России назвали сроки сертификации «Северного потока-2»
Объяснена редкая неуязвимость к ВИЧ-инфекции
Пушков объяснил нежелание Байдена вводить «адские» санкции против России
Участница шоу «Пацанки» ударила мать ножом
Умер композитор «Улицы Сезам»
В СПЧ оценили призыв убрать кладбище с Красной площади
Названы лучшие настольные игры для компании на новогодние праздники
«Фиорентина» задумалась о выплате части зарплаты Кокорину в аренде
Новый канцлер ФРГ Шольц захотел встретиться с Путиным
В России указали на необязательность поставок всего газа Европе через Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter