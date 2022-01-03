Выращены пригодные для создания химер стволовые клетки

Ученые Института Вейцмана в Израиле нашли способ культивирования стволовых клеток человека на более раннем этапе развития, чем это было возможно раньше. В будущем это позволит культивировать органы, пригодные для трансплантации между видами. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell Stem Cell.

Выращенные стволовые клетки обладают мощным потенциалом к превращению в клетки других тканей и органов, что существенно увеличивает шансы создания межвидовой химеры, когда клетки одного организма внедряются в эмбрион другого организма. Так, наивные стволовые клетки человека могут быть внедрены в мышей, где они могут развиться в любой тип клеток, включая другие стволовые клетки.

Внедряемые клетки обычно страдают от серьезной эпигенетической нестабильности, и не слишком эффективно дифференцируются. Только около 1-3 процентов клеток могут быть перенесены между видами. Чтобы увеличить этот показатель, ученые заблокировали несколько сигнальных путей для получения наивных стволовых клеток человека, имеющих стабильный геном. Такие клетки способны трансформироваться во внезародышевые ткани, поддерживающие развивающийся эмбрион.

Исследователи также разрабатывают протокол для улучшения интеграции клеток в организм. Результаты могут быть использованы в будущем для трансплантации клеток (или даже органов) от одного животного к другому, включая людей.