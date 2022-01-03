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Движение судов через пролив Дарданеллы приостановили

Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов в обоих направлениях из-за тумана

Фото: Globallookpress.com

Движение транзитных судов через пролив Дарданеллы временно приостановили из-за ухудшения погодных условий. Об этом пишет турецкое агентство Anadolu.

Как отмечается, из-за сильного тумана в регионе видимость на море резко ухудшилась.

«Управление службы судового движения в проливе Дарданеллы предупредило по рации капитанов судов, въезжающих с севера и юга, и объявило, что пролив закрыт для транзитных судов в обоих направлениях», — говорится в сообщении.

Движение судов возобновится после рассеивания тумана.

Ранее, в декабре 2021 года, движение судов через пролив Босфор, который соединяет Черное море с Мраморным, временно приостановили. Отмечается, что закрыть канал пришлось в связи с поломкой танкера Ahmet Telli.

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Дарья Рыбак
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