Движение судов через пролив Дарданеллы приостановили
Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов в обоих направлениях из-за тумана
Движение транзитных судов через пролив Дарданеллы временно приостановили из-за ухудшения погодных условий. Об этом пишет турецкое агентство Anadolu.
Как отмечается, из-за сильного тумана в регионе видимость на море резко ухудшилась.
«Управление службы судового движения в проливе Дарданеллы предупредило по рации капитанов судов, въезжающих с севера и юга, и объявило, что пролив закрыт для транзитных судов в обоих направлениях», — говорится в сообщении.
Движение судов возобновится после рассеивания тумана.
Ранее, в декабре 2021 года, движение судов через пролив Босфор, который соединяет Черное море с Мраморным, временно приостановили. Отмечается, что закрыть канал пришлось в связи с поломкой танкера Ahmet Telli.