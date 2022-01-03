В Минпросвещения прокомментировали отмену некоторых школьных предметов

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в интервью «Известиям» прокомментировал вероятность отмены некоторых школьных предметов.

По словам министра, переход школ на новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) не предполагает введения новых предметов и отмены существующих.

«Конкретизируется лишь содержание изучаемого», — сказал Кравцов, пояснив, что установлены требования к предметным результатам при углубленном изучении некоторых дисциплин.

«Скажем, предмета "математика", включая курсы "алгебра", "геометрия" и "вероятность и статистика"», — пояснил он.

По словам Кравцова, материалы ЕГЭ, который в 2022 году пройдет в соответствии с новыми ФГОС, не претерпели радикальных изменений и не стали сложнее. Так, большая практикоориентированность заданий, проявившаяся двумя годами ранее в государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 9-х классов, показывает, что школьники в основном справляются с такими задачами.

Ранее Кравцов рассказал, каким образом следует решить проблему питания в школьных столовых. Для этого необходимо введение шведского стола. По его словам, наибольшей трудностью в вопросе школьного питания является «разумный баланс» между пользой и вкусом еду, которую готовят для детей.