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Российским школьникам предложат шведский стол

Глава Минпросвещения Кравцов допустил введение шведского стола в школьных столовых

Фото: Pixabay

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, каким образом следует решить проблему питания в школьных столовых. Для этого необходимо введение шведского стола, заявил он в интервью «Известиям».

Кравцов подчеркнул, что наибольшей трудностью в вопросе школьного питания является «разумный баланс» между пользой и вкусом еду, которую готовят для детей. Он допустил, что российским школьникам предложат систему шведского стола.

«Одно из возможных решений проблемы — работа школьных столовых по принципу широкого выбора блюд самими детьми, где-то такую систему называют шведский стол. Сделать это можно уже сегодня, ведь этот вопрос входит в компетенцию образовательных организаций», — подчеркнул глава Минпросвещения.

В 2021 году в российских школах запретили макароны, блины и колбасу. Роспотребнадзор также запретил подавать детям грибы, сало, маргарин, паштет и продукты, приготовленные во фритюре.

Марина Совина
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