Премьер-министр Судана объявил о своей отставке

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок объявил, что уходит в отставку, сообщает РИА Новости.

«Я объявляю об отставке с поста премьер-министра», — заявил он, добавив, что оставляет это место «другим сынам и дочерям родины, чтобы они продолжили управлять дорогой родиной, пройдя с ней то время, что осталось от переходного периода, в направлении гражданского, демократического государства».

25 октября прошлого года в столице Судана Хартуме местные жители вышли на демонстрации на фоне попытки госпереворота со стороны военных. Премьер-министр Судана Абдала Хамдок — один из задержанных армией политиков — призвал граждан выходить на уличные протесты.

В 2019 году в Судане произошел военный переворот, в ходе которого был свергнут президент Омара аль-Башира. В стране сформировалось две ветви власти: военная, представленная главой Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом, и гражданская, представленная премьером Абдаллой Хамдуком. Стороны договорились, что до ноября 2021 года в стране будет действовать переходный период.