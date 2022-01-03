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Беспилотники атаковали коалицию США в годовщину убийства иранского генерала

Два БПЛА атаковали силы коалиции США в Ираке в годовщину убийства генерала Сулеймани

Фото: Saba Kareem / Reuters

В Ираке два неопознанных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали силы международной коалиции, возглавляемой США. Об этом в понедельник, 3 января, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на военные источники в стране.

По словам собеседников издания, нападению подверглась база «Виктория» в международном аэропорту Багдада. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Оба дрона удалось подбить при подлете к военной базе при помощи системы ПВО. При этом позже на обломках их крыльев обнаружили надписи «Месть вождя» и «Месть Сулеймани» — атака была организована во вторую годовщину убийства иранского генерала, командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, уточняет газета.

В декабре 2021 года бывший глава военной разведки Израиля, генерал-майор Тамир Хайман признался, что власти страны причастны к убийству Сулеймани. При этом он назвал смерть иранского генерала достижением израильских сил.

Сулеймани погиб в иракском Багдаде 3 января 2020 года при ракетном обстреле со стороны США. Вместе с генералом были убиты несколько сопровождавших его офицеров и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани».

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Варвара Кошечкина
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