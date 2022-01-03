Названы укрепляющие иммунитет «суперпродукты»

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали «суперпродукты», укрепляющие иммунитет, передает радиостанция «Говорит Москва».

По их мнению, эффективно бороться с инфекциями помогают цитрусовые, брокколи, чеснок, имбирь и куриное мясо. Рейтинг возглавили цитрусовые, далее — брокколи, содержащие в себе витамины А, С, Е, а также клетчатку и антиоксиданты. Чеснок, находящийся на третьем месте списка, помогает снизить риск заболевания простудой или облегчить течение болезни, добавили эксперты.

Ранее врач-диетолог Ольга Лушникова дала рекомендации, как питаться, чтобы повысить иммунитет. По ее словам, ни один продукт или витамин сам по себе не может влиять на иммунную систему. Для этого необходимо сбалансированное и рациональное питание с поступлением в организм всех витаминов и макронутриентов. Также диетолог посоветовала круглый год пить в профилактической дозировке витамин D и, если человек не доедает рыбы, Омега-3.