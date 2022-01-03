Компания Tesla побила рекорд по поставкам электромобилей в 2021 году и передала клиентам 936 172 экземпляров. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

Это вдвое больше показателя 2020 года, когда новые владельцы машин получили 499 647 штук. Рост поставок составил 87 процентов.

При этом в последнем квартале 2021 года Tesla передала клиентам треть от общего числа всех электромобилей или 308 600 экземпляров. Таким образом, компания продала больше автомобилей, чем произвела в течение года (930 422 штук).

Ранее стало известно, что Tesla отзовет сотни тысяч машин из-за дефектов, которые потенциально могут привести к авариям. Под отзыв попали все 356 309 автомобилей Model 3, выпущенные в 2017-2020 годах. Также компания отзывает 119 009 машин Model S, собранных с 2014 года.

