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Tesla отзовет сотни тысяч машин из-за риска аварии

Компания Tesla отзовет сотни тысяч автомобилей из-за дефектов капота и камеры заднего вида

Фото: Aly Song / Reuters

Компания Tesla отзовет сотни тысяч машин из-за дефектов, которые потенциально могут привести к авариям. Об этом сообщает Bloomberg.

Под отзыв попали все 356 309 автомобилей Model 3, выпущенные в 2017-2020 годах. Также компания отзывает 119 009 машин Model S, собранных с 2014 года.

Причиной масштабного отзыва стали дефекты камеры заднего вида: неработающая камера ограничивает обзор водителя, что увеличивает риск аварии. Вторая проблема связана с вероятностью самопроизвольного открытия капота: в некоторых моделях может быть неправильно установлена крышка, из-за этого она недостаточно хорошо фиксируется защелками.

При этом, судя по отчетности, общее число электромобилей, которые планирует отозвать Tesla, лишь немногим меньше общего объема автомобилей, которые компания поставила покупателям в 2020 году.

На фоне информации об отзыве электромобилей акции Tesla на предторгах NASDAQ упали на 1,5 процента.

Tesla от TradingView
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Платон Щукин
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