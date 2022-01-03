Президент Ирана потребовал арестовать Трампа за убийство

Президент Ирана Эбрахим Раиси призвал арестовать экс-лидера США Дональда Трампа за убийство руководителя сил спецназначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, сообщает ТАСС.

По информации агентства, в ходе митинга Раиси потребовал взятия под арест за совершенное преступление главы США и руководителя госдепартамента Майкла Помпео. «Если справедливость не восторжествует, то последует возмездие со стороны иранского народа», — подчеркнул президент Ирана. Он назвал Сулеймани великим полководцем, оставившим после смерти «школу сопротивления захватившим землю врагам».

Ранее командир подразделения «Аль-Кудс», бригадный генерал Исмаил Каани заявил, что месть за убийство Сулеймани может застичь США на их собственной территории. Обращаясь к действующему Трампу и другим причастным к убийству, иранский генерал подчеркнул, что те не смогут «жить в комфорте» после совершенного ими преступления.

Сулеймани погиб в иракском Багдаде 3 января 2020 года при ракетном обстреле со стороны США. Вместе с генералом были убиты несколько сопровождавших его офицеров и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис.