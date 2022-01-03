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Apple стала первой компанией с капитализацией больше трех триллионов долларов

Аpple стала первой в мире компанией, чья капитализация превысила три триллиона долларов

Фото: Mike Segar / Reuters

Американская Apple стала первой в мире компанией, чья капитализация превышает три триллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Акции компании дорожают почти на три процента. По состоянию на 22:00 показатель достиг 182,4 доллара за ценную бумагу. Отметается, что впервые в мире рыночная стоимость компании превысила три триллиона долларов.

Ранее сообщалось, что американская компания Apple предложила ряду своих инженеров бонусы в размере десятков тысяч долларов в виде акций, чтобы удержать талантливых сотрудников и не допустить утечки кадров к конкурентам. О бонусах компания уведомила ряд специалистов в конце декабря, речь идет о суммах от 50 до 180 тысяч долларов. Многие инженеры получили акции на 80-120 тысяч долларов, пояснили источники Bloomberg.

Марина Совина
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