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Женщина родила близнецов с разницей в 15 минут в разные годы

В Калифорнии женщина родила близнецов с разными годами рождения

Фото: Страница Natividad Medical Center в Facebook

В американским штате Калифорния у женщины начались роды прямо перед наступлением Нового года. В итоге у нее родились близнецы — мальчик и девочка, — один из которых появился на свет в 23:45, а вторая с разницей в 15 минут, ровно в полночь, сообщает New York Post.

Мальчик родился первым по счету. Его вес составил шесть фунтов одна унция. Вес его «младшей» сестры — пять фунтов 14 унций. Их мать Фатима Мадригал (Fatima Madrigal) призналась, что считает невероятно удивительным иметь детей-близнецов с разными днями и годами рождения. Врач, принимавший роды, назвала этот случай одними из самых запоминающихся в своей карьере.

Новорожденные, которым дали имена Альфредо Антонио (Alfredo Antonio) и Айлин Иоланда (Aylin Yolanda) являются не первыми детьми в семье Мадригал. Она уже воспитывает двух девочек и мальчика вместе со своим мужем Робертом Трухильо (Robert Trujillo).

Ранее стало известно, что сиамские близнецы из индийского штата Пенджаб с талантом к починке техники устроились на госслужбу электриками и начали получать две зарплаты. 19-летние сиамские близнецы Сохна и Мохна Сингх жили в приюте в индийском штате Пенджаб с тех пор, как в детстве в Нью-Дели их оставили родители. У близнецов две пары рук, два сердца, две почки и два спинных мозга. Однако у мужчин одна на двоих печень, желчный пузырь, селезенка и ноги.

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Марина Совина
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