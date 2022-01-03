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На Украине назвали условие «вхождения в Европу»

Дипломат Чалый: Украина войдет в круг европейский стран, если остановит Россию
Валерий Чалый

Валерий Чалый. Фото: Михаил Маркив / РИА Новости

Украина сможет войти в круг цивилизованных стран Европы, только если ей удастся остановить Россию. Такое условие назвал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире «Еспресо.ТВ», передает РИА Новости.

«Это единственный способ. Или ждать еще десять-пятнадцать лет, чего, я считаю, делать не стоит», — заявил дипломат, отметив, что подобная ситуация вокруг страны сложилась из-за того, что она просто «оказалась на переднем фланге».

По словам Чалого, присоединение к европейским странам не должно сводиться только к возможности украинцев выезжать туда на заработки. В первую очередь, оно должно означать ускорение экономического и социального развития страны, пояснил экс-посол.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что 67 процентов украинцев готовы поддержать вступление страны в Европейский союз. При этом на западе и в центре Украины доля сторонников евроинтеграции составляет 75,5 процента, на юге и востоке — 53,5 процента.

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Варвара Кошечкина
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