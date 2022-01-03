Инфекционист предрек подъем заболеваемости COVID-19 в России из-за омикрона

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с РИА Новости предрек, что подъем заболеваемости COVID-19 в России в январе вполне вероятен из-за омикрон-штамма.

По его словам, такой сценарий вероятен, если омикрон будет развиваться в РФ так, как это было в ЮАР и Англии. «Но весь вопрос в том, будет ли этот подъем также коррелироваться, как мы сейчас видим корреляцию со свободными койками в стационарах», — подчеркнул инфекционист.

Он добавил, что есть высокая вероятность, что будет подъем заболеваемости, но не будет такого наплыва госпитализаций. Вознесенский добавил, что дельта-штамм вызвал намного больше летальных случаев, чем омикрон, именно на фоне дельты была максимальная летальность.

Ранее врач-терапевт Константин Хоманов заявил, что после окончания новогодних праздников ожидается рост заболеваемости COVID-19. По мнению врача, во время праздников риск заразиться коронавирусом значительно повышается из-за роста социальных контактов.