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Врач рассказал о росте заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников

Эксперт Хоманов: после новогодних праздников произойдет рост числа заболевших COVID-19

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

После окончания новогодних праздников ожидается рост заболеваемости COVID-19, заявил врач-терапевт Константин Хоманов. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперт рассказал, что на данный момент в России происходит вытеснение дельта-штамма, но несмотря на это число пациентов с тяжелым течением болезни почти не изменилось. «Вероятно, спад заболеваемости, происходящий сейчас, продлится в нашей стране до конца новогодних каникул. В дальнейшем, ввиду многочисленных социальных контактов, низкого процента вакцинированных трехкратно и негативного отношения населения к ношению масок и дистанцированию, вероятно, произойдет подъем заболеваемости COVID-19», — отметил Хоманов.

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По мнению врача, во время праздников риск заразиться коронавирусом значительно повышается из-за роста социальных контактов. «Традиционные покупки продовольственных и подарочных товаров с созданием толп на кассе, тесное общение в гостях и дома с непривитыми или явно заболевшими, неправильное ношение масок или игнорирование этого, низкий процент вакцинированных людей, большое число лиц с фальшивыми сертификатами о прививке — повышают риски заражения коронавирусом», — добавил терапевт.

23 декабря прошлого года вирусолог, академик Российской академии наук Феликс Ершов назвал омикрон-штамм возможным сигналом к окончанию пандемии. Он отметил, что этот вариант коронавируса является крайне контагиозным, но «не смертельно опасным», а полученные с его помощью антитела «помогут и вакцинам, и иммунитету переболевших».

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Дмитрий Сотак
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