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Женщине дали виагру и она вышла из комы незадолго до отключения от аппарата ИВЛ

Британка вышла из 45-дневной комы после введения большой дозы виагры

Фото: Pixabay

В Великобритании произошел случай, который уже успели окрестить «рождественским чудом». Болевшая COVID-19 медсестра 45 дней находилась под аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а за 72 часа до его отключения ей решили дать большую дозу виагры, после чего она очнулась, вышла из комы и пошла на поправку, сообщает издание Metro.

Страдающая астмой женщина была вакцинирована обоими дозами препарата, однако, несмотря на это, в октябре ей пришел положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Она потеряла обоняние и вкус, а также стала кашлять кровью. Обращение к врачу не дало результатов — ей всего лишь выписали лекарства по рецепту.

Оказавшись дома ей стало плохо, она не могла нормально дышать, из-за чего ее увезли в больницу и поместили в искусственную кому. Долгое время врачи боролись за ее восстановление, но ничего не помогало. Тогда было принято решение позвать ее родителей, которые живут в Португалии, чтобы они попрощались с дочерью, и отключить ее от аппарата ИВЛ. Незадолго до того, как это должно было произойти, врачи пошли на необычный шаг и ввели ей внушительную дозу виагры.

В течение нескольких дней состояние пациентки начало улучшаться: она начала самостоятельно дышать, а уровень кислорода, в котором она нуждалась, снизился вдвое. Сама будучи медиком она уверена, что спас ее именно связанный с эректильной дисфункцией препарат, поскольку он открыл ее дыхательные пути, что помогло работе ее легких.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о риске смерти после выздоровления от коронавируса для трех категорий людей: пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, а также тех, кто тяжело перенес болезнь.

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Марина Совина
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