Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден заявил Зеленскому о готовности к ответу при «вторжении» России

Президент США Байден заявил лидеру Украины Зеленскому об ответе РФ при ее «вторжении»

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о готовности Вашингтона и их союзников к ответным мерам в отношении России в случае ее «вторжения» на Украину. Об этом пишет ТАСС.

Лидеры двух стран выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей недели с двустороннего диалога США и РФ по стратегической стабильности в Женеве 10 января. «Президент Байден подчеркнул приверженность США и их союзников и партнеров принципу "ничего о вас без вашего участия"», — заявили в Белом доме.

Американский лидер также выразил поддержку мерам по укреплению доверия и деэскалации напряженности на Донбассе. Кроме того, президенты двух стран в телефонном разговоре выразили поддержку дипломатическим усилиям.

Ранее Зеленский подтвердил, что планирует побеседовать с Байденом 2 января. По его словам, в ходе разговора им предстоит скоординировать шаги ради мира на Украине и безопасности в Европе.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден заявил Зеленскому о готовности к ответу при «вторжении» России
Шестилетний житель Подмосковья на ватрушке влетел в дерево и потерял сознание
Россиянам назвали способ перестать переедать в праздники
Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом
Tesla побила рекорд по поставкам электромобилей в 2021 году
Природные ресурсы России оценили словами «не закончатся никогда»
Российским школьникам предложат шведский стол
В Минпросвещения отказались вводить электронные сертификаты для посещения школ
Женщина оригинально поздравила любовницу мужа с Новым годом
Онищенко назвал сроки окончания пандемии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter