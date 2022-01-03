Байден заявил Зеленскому о готовности к ответу при «вторжении» России

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о готовности Вашингтона и их союзников к ответным мерам в отношении России в случае ее «вторжения» на Украину. Об этом пишет ТАСС.

Лидеры двух стран выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей недели с двустороннего диалога США и РФ по стратегической стабильности в Женеве 10 января. «Президент Байден подчеркнул приверженность США и их союзников и партнеров принципу "ничего о вас без вашего участия"», — заявили в Белом доме.

Американский лидер также выразил поддержку мерам по укреплению доверия и деэскалации напряженности на Донбассе. Кроме того, президенты двух стран в телефонном разговоре выразили поддержку дипломатическим усилиям.

Ранее Зеленский подтвердил, что планирует побеседовать с Байденом 2 января. По его словам, в ходе разговора им предстоит скоординировать шаги ради мира на Украине и безопасности в Европе.