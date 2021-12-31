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Зеленский подтвердил скорые переговоры с Байденом

Президент Зеленский подтвердил, что проведет переговоры с Байденом 2 января
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что вскоре проведет переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, беседа состоится в воскресенье, 2 января. Стороны запланировали скоординировать шаги ради мира на Украине и безопасности в Европе, добавил глава украинского государства.

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«Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером — США, ничего об Украине без Украины», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Байден намерен провести телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским 2 января. По словам американского чиновника, глава США обсудит с Зеленским наращивание военного присутствия России у границ Украины, подготовку к предстоящим контактам по дипломатическим линиям в целях содействия деэскалации ситуации в регионе, а также в разговоре подтвердит поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Марина Совина
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