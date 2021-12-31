Байден решил в начале 2022 года поговорить с Зеленским после разговора с Путиным

Президент США Джо Байден намерен провести телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским 2 января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

По словам американского чиновника, глава США обсудит с Зеленским наращивание военного присутствия России у границ Украины, подготовку к предстоящим контактам по дипломатическим линиям в целях содействия деэскалации ситуации в регионе, а также в разговоре подтвердит поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее сообщалось, что Байден и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор по ключевым вопросам безопасности. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, стороны договорились продолжать диалог, в целом американский коллега серьезно и логично отреагировал на точку зрения российского лидера, а тот в свою очередь несколько раз подчеркнул основные положения, которых придерживается Москва.