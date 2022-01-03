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Жириновский предложил вариант использования мавзолея без Ленина

Лидер ЛДПР Жириновский: с мавзолея надо убрать слово «Ленин», и это обязательно произойдет

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вариант использования мавзолея на Красной площади после того, как оттуда вынесут и похоронят тело Владимира Ленина. Его слова приводит «Эхо Москвы».

Политик предложил оставить здание мавзолея, убрать с него слово «Ленин» и написать вместо него «государственная трибуна». На нее, по словам Жириновского, будут подниматься руководители «новой России» и оттуда будут приветствовать демонстрации и военные парады.

«Это обязательно произойдет, но сегодня этому мешают те, кто все еще живет воспоминаниями о той революции, которая принесла столько беды нашему народу», — считает глава ЛДПР.

Он также добавил, что захоронения у Кремлевской стены, в том числе могилу Иосифа Сталина, надо убрать, а на их месте посадить ель, сосну и сделать красивые дорожки.

Ранее 3 января вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал убрать с Красной площади мемориальное кладбище у Кремлевской стены, в том числе могилу Иосифа Сталина и других государственных деятелей СССР, а тело Владимира Ленина вынести из мавзолея и похоронить.

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Антон Похиляк
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