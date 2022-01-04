Россиян предупредили о связанной с алкоголизмом возможной схеме обмана

Специалисты предупредили россиян о новой возможной схеме обмана в сети, связанной с алкоголизмом. Так, в российском интернете начали массово появляться доменные имена, в названии которых использована транслитерация слова «алкоголизм» (alkogolizm). Об этом сообщает газета «Известия».

Как рассказал заместитель генерального директора Infosecurity Игорь Сергиенко, домены являются заготовками для сайтов, которые будут продвигать услуги кодирования от алкоголизма на дому или продавать средства от похмелья. При этом выборочная проверка не выявила действующих ресурсов.

При этом ведущий аналитик подразделения Digital Risk Protection в Group-IB Евгений Егоров заявил, что информация об алкоголизме уже появилась по некоторым адресам. Он отметил, что регистрация таких адресов нарушением не является, однако предупредил, что возможность использования подобных доменных имен для обмана граждан в будущем отрицать нельзя. «Они могут использоваться для фишинга, продажи поддельных, "чудодейственных" препаратов для лечения алкогольной зависимости или навязывания услуг по избавлению от этого недуга», — сказал специалист.

Руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Павел Куценко также выразил уверенность в том, что ресурсы с высокой долей вероятности подготовлены для мошенничества, связанного с кражей средств граждан, персональных и учетных данных.

Ранее россиянам рассказали, что в новогодние праздники мошенники используют и особые, и традиционные схемы обмана граждан. Классической схемой мошенников на праздниках являются поддельные онлайн-площадки для продажи подарков. Кроме того, злоумышленники увеличили число атак на банковские счета россиян.