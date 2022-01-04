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Блогерша Блиновская пригрозила «плюнуть в рожу» Ксении Собчак

Ксения Собчак в интервью довела до истерики блогершу Елену Блиновскую

Кадр: Youtube-канал «Осторожно: Собчак»

Блогерша, автор онлайн-марафонов желаний, Елена Блиновская пригрозила «плюнуть в рожу» журналистке и телеведущей Ксении Собчак. Это произошло во время интервью Блиновской YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

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13 декабря

Телеведущая довела Блиновскую до истерики неудобными вопросами и комментариями. «Честно, я тебе сейчас в рожу плюну или скину за борт», — заявила блогерша, когда во время сплава на лодках Собчак начала говорить о ее некомпетентности. Блиновская сказала, что журналистка обесценивает ее продукт.

Автор марафонов желаний также резко отреагировала на вопросы о заработке: «Даже моя родная мама не знает мой доход, с какой стати я должна называть его тебе?». Она добавила, что Собчак «лезет ей в трусы». Телеведущая старалась призвать ее к спокойствию и взрослому поведению.

Ранее Собчак осудила знаменитостей и популярных блогеров, продающих не имеющие практической ценности марафоны по саморазвитию и заработку. В видео, вышедшем на ее YouTube, журналистка назвала таких звезд инфоцыганами и поиронизировала над их курсами. В частности, она прокомментировала инфопродукты телеведущей Регины Тодоренко, блогера Гусейна Гасанова, блогерш Елены Блиновской, Милы Левчук, Марии Капшуковой и Кати Петерсил.

Марина Совина
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