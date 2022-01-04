Россиян предупредили о бесконечной циркуляции омикрон-штамма

Если омикрон-штамм коронавируса сможет передаваться от человека к животным и обратно, то он будет циркулировать бесконечно. Об этом предупредил в интервью URA.ru главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Появляются данные, что "омикрон" может передаваться грызунам, и если заражение будет идти и обратно в человеческую популяцию, то это будет очень нехорошо. Таким образом "омикрон" может циркулировать бесконечно, пока вновь не мутирует», — заявил специалист.

Токарев отметил, что омикрон-штамм быстрыми темпами вытесняет вариант «дельта». «Возможно, в каких-то регионах "дельта" останется, и оба штамма будут распространяться одновременно», — предположил профилактолог.

Ранее омикрон добрался до еще одного российского региона. Его впервые выявили в Нижегородской области. Его нашли у 28-летней девушки, которая сейчас лечится в одном из госпиталей Нижнего Новгорода.

