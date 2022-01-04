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Омикрон добрался до еще одного российского региона

Омикрон-штамм коронавируса впервые выявили у пациента в Нижегородской области

Фото: Анастасия Макарычева / РИА Новости

Омикрон-штамм коронавируса впервые выявили в Нижегородской области. Его нашли у 28-летней девушки, которая сейчас лечится в одном из госпиталей Нижнего Новгорода. Об этом в Instagram сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

«Пациентка, 28 лет, не вакцинировалась, самочувствие средней степени тяжести», — написал Мелик-Гусейнов. По его словам, заболевание у пациентки сопровождается вирусной пневмонией с 25-процентным поражением легких. Женщину лечат в соответствии с рекомендациями Минздрава России. Заражение, вероятно, произошло не на территории Нижегородской области, сказано в посте главы регионального министерства здравоохранения.

В Нижегородской области сейчас действует масочно-перчаточный режим. На удаленке там должны быть не менее 30 процентов от общей численности работников предприятий. Коллективный иммунитет в регионе превысил 62 процента, а полный цикл вакцинации прошли почти 1,7 миллиона человек.

2 января омикрон-штамм коронавируса выявили в Карелии. Его обнаружили у вернувшейся из Франции женщины. У пациентки нет жалоб, состояние женщины удовлетворительное.

Согласно данным Роспотребнадзора на 30 декабря 2021 года, в России выявили 103 случая заражения омикрон-штаммом. Глава ведомства Анна Попова отметила, что заболевшие новой мутацией граждане — это те, кто приехал из-за границы.

Первые случаи омикрон-штамма в России были зафиксированы в начале декабря. Тогда коронавирус выявили у прилетевших из ЮАР россиян.

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Дамир Матюхин
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