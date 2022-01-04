«Газпром» договорился о цене на газ для Греции

«Газпром» и газовая компания DEPA договорились о цене на газ для поставок в Грецию. Ценообразование на 2022 год будет частично зависеть от индекса нефти. Об этом со ссылкой на сообщение DEPA сообщила газета Naftemboriki.

В ходе многомесячных переговоров компаниям удалось договориться об условиях поставок газа до 2026 года. Это срок окончания контракта. В DEPA посчитали соглашение выгодным для греческого рынка. По данным греческой газеты, ценообразование будет определяться на 80 процентов ценами спотовых поставок газа в голландском хабе и на 20 процентов индексом нефти. В греческой компании считают, что без учета последнего фактора стоимость поставок газа существенно выросла бы.

До 2026 года DEPA продолжит получать два миллиарда кубометров газа в год. Условия соглашения позволят греческой компании предоставлять больше скидок для домохозяйств в ближайшие месяцы и помогут преодолеть период резкого роста цен на газ.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что Россия не станет снижать цену на газ для Греции. Он отметил, что цены на природный газ в рамках действующих договоров стабильные.