Страны ООН призвали к диалогу по ядерному оружию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к диалогу по вопросам контроля над ядерным оружием все страны, которые входят во всемирную организацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя генсекретаря Стефана Дюжаррика.

Так он прокомментировал отсутствие в совместном заявлении ядерной «пятерки» упоминаний о других государствах, которые владеют или предположительно владеют данными вооружениями.

«Генеральный секретарь ясно заявил, что хотел бы видеть полную ликвидацию ядерного оружия и, как он отметил в своем заявлении, для этого необходим диалог с участием стран, у которых есть ядерное оружие, и всех других стран ООН», — заявил Дюжаррик.

3 января лидеры ядерной «пятерки» — России, Китая, США, Великобритании и Франции — выступили против гонки вооружений и призвали сделать все возможное, чтобы предотвратить ядерную войну в будущем. Их совместное заявление было опубликовано на сайте Кремля. Как отметили представители пяти государств, ядерное оружие должно служить исключительно оборонительным целям и быть направленным только на сдерживание агрессии всех игроков на международной арене.

