Российского депутата обокрали на отдыхе в Египте

Депутат Законодательного собрания Свердловской области и предприниматель Иван Зайченко оказался разочарован поездкой в Египет. Своими впечатлениями от путешествия он поделился в Instagram-сторис.

Мужчина рассказал, что изначально думал улететь в Дубай, но из-за высокой цены — отпуск на всю семью, по его подсчетам, обошелся бы в три миллиона рублей — выбрал Египет. За несколько дней отдыха в стране семья Зайченко столкнулась с погрузкой багажа через окно, затоплением всего первого этажа гостиницы из-за обильных осадков и отключением света.

Кроме того, в первый же день из кошелька прямо в номере украли 600 долларов. «Не успели в сейф убрать», — посетовал депутат.

Не понравилась Зайченко также еда, которую предлагали в отеле. После всего случившегося он посоветовал «никогда сюда не ездить».

3 января Генеральное консульство России в Хургаде предупреждало вылетающих из Египта россиян о задержках рейсов из-за непогоды.