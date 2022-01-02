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Вылетающих из Египта россиян предупредили о задержках рейсов из-за непогоды

Генконсульство РФ в Хургаде: рейсы из Египта в Россию задерживаются из-за непогоды

Фото: @mekefe2

Вылетающих из Египта россиян предупредили о задержках рейсов из-за непогоды, перебои в работе аэропорта Хургады произошли после обрушившегося ливня и града. Об этом сообщило Генеральное консульство РФ в Хургаде, передает РИА Новости.

«Ввиду перебоев в работе аэропорта Хургады, вызванными прошедшими 1 января проливным дождем и градом, на срок от двух до трех часов задерживаются вылетающие в Россию и другие страны рейсы», — пояснили в дипломатической миссии.

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Там порекомендовали уточнять актуальную информацию по вылету самолетов у представителей туроператоров и авиакомпаний.
Как сообщил в эфире телеканала «Скай ньюс – Арабия» директор аэропорта Мурад Мухаммед, из-за града со снегом, обрушившегося на Хургаду, более пяти тысяч пассажиров не смогли вылететь запланированными рейсами. Его слова приводит ТАСС.

Генерал-майор указал, что сильные грозы, град и туман осложнили авиасообщение, руководству воздушной гавани пришлось принять экстренные меры. В настоящее время обстановка нормализовалась, добавил он. За 2 января удалось выполнить 250 рейсов.

Ранее стало известно, что в шести провинциях Египта из-за происшествий в результате непогоды погибли три человека. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС), учебу в школах отменили.

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Марина Совина
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