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В Египте из-за непогоды погибли три человека

Представитель Минздрава Египта Гаффар: из-за непогоды погибли три человека, объявлен ЧС

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

В шести провинциях Египта из-за происшествий в результате непогоды погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минздрава Хусам Абдель Гаффара.

Власти объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС), учебу в школах отменили.

Один из погибших — мужчина из провинции Кафр-эш-Шейх, он прикоснулся к мокрым проводам, в результате его ударило электрическим током. Еще один человек погиб в аварии на скользкой дороге. Третьего погибшего извлекли из-под завалов двухэтажного дома, который рухнул после дождя в Александрии.

Ранее туроператоры дали россиянам советы по планированию поездки в Египет и назвали лучший курорт для отдыха в зимние месяцы. По словам экспертов, в холодное время года температура воздуха в Шарм-эш-Шейхе выше, чем в Хургаде, так как курорт окружен горным хребтом. Самыми спокойными бухтами считаются Наама Бэй, Шарм-эль-Майя и Гарденс Бэй.

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Марина Совина
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