Россиянам назвали лучший курорт для отдыха в Египте зимой

Туроператоры дали россиянам советы по планированию поездки в Египет и назвали лучший курорт для отдыха в зимние месяцы. Об этом сообщает портал TourDom.

По словам экспертов, в холодное время года температура воздуха в Шарм-эш-Шейхе выше, чем в Хургаде, так как курорт окружен горным хребтом. Самыми спокойными бухтами считаются Наама Бэй, Шарм-эль-Майя и Гарденс Бэй.

При этом туроператоры отметили, что плавать в море может быть не так комфортно, как в межсезонье. «Реально загорать и купаться можно примерно с десяти до 15 часов, ветер достаточно сильный, с пирса и в открытом море вода теплее, чем у берега на мелководье. Вечером ходим в куртках, кто мерзнет — в шапках», — поделилась мнением одна из турагентов.

Специалисты уточнили, что бронировать путевку в Египет в период с декабря по февраль целесообразно только тогда, когда «подворачивается» бюджетный вариант.

Ранее в декабре россиянин, отдохнувший в Египте, назвал способ избежать конфликтных ситуаций с украинскими туристами в отеле. По словам путешественника, поначалу опасался общаться с украинцами и боялся не ужиться с ними в одном отеле. В итоге он призвал не верить стереотипам и не обращать внимания на предрассудки о конфликтах между народами.