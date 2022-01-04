Онищенко заявил о возможном проведении ЕГЭ в 2022 году в обычном формате

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил о возможном проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2022 году в обычном формате. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Онищенко, менять формат экзаменов или обучения не стоит. «Есть все основания для того, чтобы обучать детей нормально, и экзамены принимать нормально», — отметил он. Эпидемиолог добавил, что введение ограничений, связанных с обучением школьников, может привести к изъянам в образовании. Он считает, что при соблюдении антиковидных требований и вакцинации пандемия может закончиться к маю 2022 года.

Ранее в Рособрнадзоре оценили возможность упростить ЕГЭ в 2022 году из-за пандемии COVID-19. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что содержание заданий итогового экзамена не менялось из-за коронавируса в 2021 году и так же не изменится в этом году. «Сделать что-то по-другому — это ухудшить ситуацию», — сказал Музаев.