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Стало известно о новых случаях одновременного заражения гриппом и COVID-19

G1: в Бразилии выявили четыре случая одновременного заражения гриппом и коронавирусом

Фото: Pilar Olivares / Reuters

В Бразилии выявили как минимум четыре случая одновременного заболевание гриппом и коронавирусом — так называемую «флурону». Об этом сообщает портал G1.

О положительных тестах сообщили в штатах Рио-де-Жанейро, Сеаре и Сан-Паулу. Это первые случаи одновременного заражения двумя вирусами в Америке. Одним из заболевших является 16-летний подросток, который был вакцинирован как от COVID-19, так и от гриппа. Также среди пациентов с «флуроной» оказались 52-летний мужчина и два ребенка в возрасте одного года.

По словам специалистов, в мире наблюдается тенденция к увеличению числа случаев двойного инфицирования. В связи с этим эксперты отметили важность тестирования и необходимость вакцинации.

Название «флурона» представляет собой объединение слов «грипп» и «коронавирус» на английском языке (flu и conoravirus соответственно). Впервые одновременное заражение двумя вирусами выявили в Израиле в конце декабря 2021 года у одной из рожениц, которая не была привита.

Ксения Назарова
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