В Роспотребнадзоре оценили перспективы «французского» штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса B.1.640.2, обнаруженный во Франции, не представляет особого интереса. О перспективах нового варианта COVID-19 сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре.

По оценкам ведомства, вариант B.1.640.2 не получил никакого распространения за два месяца существования. «В России случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — оценили ситуацию специалисты ведомства.

Ранее стало известно, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже в ноябре знали о существовании обнаруженного во Франции штамма коронавируса.

По словам эксперта ВОЗ, ситуация вокруг нового варианта COVID-19 внимательно отслеживается. Штамм под кодовым названием B.1.640.2 получил также второе имя — IHU (аббревиатура французского Института инфекционных заболеваний в Марселе).