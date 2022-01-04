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В Роспотребнадзоре оценили перспективы «французского» штамма коронавируса

Роспотребнадзор: в России нет случаев заболевания новым штаммом COVID-19 из Франции

Фото: Yves Herman / Reuters

Новый штамм коронавируса B.1.640.2, обнаруженный во Франции, не представляет особого интереса. О перспективах нового варианта COVID-19 сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре.

По оценкам ведомства, вариант B.1.640.2 не получил никакого распространения за два месяца существования. «В России случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — оценили ситуацию специалисты ведомства.

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Ранее стало известно, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже в ноябре знали о существовании обнаруженного во Франции штамма коронавируса.

По словам эксперта ВОЗ, ситуация вокруг нового варианта COVID-19 внимательно отслеживается. Штамм под кодовым названием B.1.640.2 получил также второе имя — IHU (аббревиатура французского Института инфекционных заболеваний в Марселе).

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Элла Саад
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