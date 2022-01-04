В ВОЗ знали о «французском» штамме коронавируса с ноября

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже в ноябре знали о существовании обнаруженного во Франции штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта ВОЗ.

По его словам, ситуация вокруг нового варианта COVID-19 внимательно отслеживается. Штамм под кодовым названием B.1.640.2 получил также второе имя — IHU (аббревиатура французского Института инфекционных заболеваний в Марселе).

Ранее ученые этого института заявили, что неизвестная вариация COVID-19 найдена у 12 французов, вернувшихся из Камеруна. Медики допустили, что возбудитель нового штамма распространен в этой стране. Ученые из Марселя заявили, что новый вариант содержит в себе 46 мутаций.

Согласно полученной информации, точное количество мутаций нового штамма сейчас предсказать невозможно. Данных об уровне его угрозы или заразности пока что нет.

3 января технический директор и эпидемиолог Управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе заявила, что омикрон-штамм может дать хороший иммунитет населению и ускорить завершение пандемии коронавируса в мире. Это произойдет благодаря более мягкому характеру заболевания и его большей распространяемости.