Скорое завершение пандемии предрекли благодаря омикрон-штамму

Более мягкий характер заражения омикрон-штаммом может дать хороший иммунитет населению и ускорить завершение пандемии коронавируса в мире. Такой вариант развития событий предрекла технический директор Управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе, сообщает датский телеканал TV 2.

По словам Краузе, омикрон-штамм обеспечит массовое распространение инфекции, тем не менее болезнь будет протекать намного мягче, без серьезных последствий. Эпидемиолог добавила, что риск госпитализации из-за омикрон-штамма вдвое меньше, чем у варианта дельта.

«Распространение омикрон-штамма достигнет пика в конце января, а в феврале мы уже увидим снижение инфекционного давления и снижение нагрузки на службу здравоохранения. Но мы должны приложить усилия в январе, потому что это будет тяжелое время», — считает ученая.

Ранее в январе стало известно о восьми симптомах омикрон-штамма коронавируса, которые проявляются на ранних стадиях и схожи с признаками простуды или гриппа. Так, врачи назвали среди них першение в горле, боль в пояснице, насморк или заложенность носа, головную боль, усталость, чихание, ночную потливость и ломоту в теле.