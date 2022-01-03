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Скорое завершение пандемии предрекли благодаря омикрон-штамму

Эпидемиолог Тира Гроув Краузе: распространение омикрон-штамма ускорит завершение пандемии

Фото: Salvatore Laporta / Globallookpress.com

Более мягкий характер заражения омикрон-штаммом может дать хороший иммунитет населению и ускорить завершение пандемии коронавируса в мире. Такой вариант развития событий предрекла технический директор Управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе, сообщает датский телеканал TV 2.

По словам Краузе, омикрон-штамм обеспечит массовое распространение инфекции, тем не менее болезнь будет протекать намного мягче, без серьезных последствий. Эпидемиолог добавила, что риск госпитализации из-за омикрон-штамма вдвое меньше, чем у варианта дельта.

«Распространение омикрон-штамма достигнет пика в конце января, а в феврале мы уже увидим снижение инфекционного давления и снижение нагрузки на службу здравоохранения. Но мы должны приложить усилия в январе, потому что это будет тяжелое время», — считает ученая.

Ранее в январе стало известно о восьми симптомах омикрон-штамма коронавируса, которые проявляются на ранних стадиях и схожи с признаками простуды или гриппа. Так, врачи назвали среди них першение в горле, боль в пояснице, насморк или заложенность носа, головную боль, усталость, чихание, ночную потливость и ломоту в теле.

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Дарья Рыбак
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