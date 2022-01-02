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Раскрыты ранние симптомы омикрон-штамма коронавируса

Врачи из Южной Африки, Великобритании и США: симптомы омикрон-штамма похожи на простуду

Фото: Cheney Orr / Reuters

Стало известно о восьми симптомах омикрон-штамма коронавируса, которые проявляются на ранних стадиях и схожи с признаками простуды или гриппа. Об этом пишет The Sun.

Эксперты отметили, что симптомы омикрон-штамма возникают в организме примерно на второй день после заражения коронавирусом и могут продлиться около пяти дней. Так, врачи из Южной Африки, Великобритании и США назвали среди них першение в горле, боль в пояснице, насморк или заложенность носа, головную боль, усталость, чихание, ночную потливость и ломоту в теле.

Отмечается, что симптомы проявляются менее выраженно, чем традиционные признаки COVID-19, так как они сильно похожи на простуду или грипп. Тем не менее специалисты советуют не игнорировать их и вовремя обращаться к врачам. Так, лучшим способом обезопасить себя от заражения была названа вакцинация.

Ранее в январе ученые из США и Японии сообщили, что омикрон-штамм коронавируса может вызывать менее тяжелое течение болезни, так как он меньше поражает легкие, чем другие варианты штаммов. В ходе экспериментов выяснилось, что омикрон-штамм поражает преимущественно верхние дыхательные пути — нос и носоглотку, и распространяется на легкие значительно реже, чем другие варианты коронавирусной инфекции.

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Дарья Рыбак
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