Ученые оценили воздействие омикрон-штамма на легкие

Омикрон-штамм коронавируса может вызывать менее тяжелое течение болезни, так как он меньше поражает легкие, чем другие варианты SARS-CoV-2. Об этом сообщила группа ученых из медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на Research Square.

Специалисты были проведены эксперименты на мышах и хомяках. Выяснилось, что омикрон-штамм поражал преимущественно верхние дыхательные пути — нос и носоглотку, и распространялся на легкие значительно реже, чем другие варианты коронавирусной инфекции.

Животные, зараженные омикроном-штаммом, в среднем испытывали более легкие симптомы болезни и реже сталкивались с потерей веса. Другие варианты коронавирусной инфекции могли вызывать рубцы в легких и серьезное затруднение дыхания.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов сообщил, что в омикрон-штамме коронавируса уже присутствует множество мутаций, но он может изменяться и дальше, например, взяв какие-то опасные свойства у дельты или других вариантов. Сейчас омикрон особо опасен, предположительно, из-за вставки простудного вируса.

