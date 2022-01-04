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Во Франции обнаружили неизвестный штамм коронавируса

Heute: на юге Франции обнаружен новый штамм COVID-19

Фото: Pixabay

На юге Франции обнаружили новый штамм коронавируса. Об этом сообщает австрийская газета Heute.

По информации издания, неизвестная вариация COVID-19 найдена у французов, вернувшихся из Камеруна. Медики допускают, что возбудитель этого штамма распространен в африканской стране.

Ученые из Марселя заявили, что новый вариант содержит в себе 46 мутаций. Его назвали B.1.640.2. Данных об уровне угрозы или заразности штамма пока нет.

Ранее российский исследователь, аналитик больших данных Александр Драган заявил, что в 2022 году пандемия коронавируса не закончится, а весь мир ждут еще как минимум две волны, связанные с омикрон-штаммом. По его мнению, они окажутся мягче с точки зрения числа госпитализированных и умерших.

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Марина Совина
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