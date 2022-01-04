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Правительство ФРГ оценило заявление «пятерки» о недопущении ядерной войны

МИД Германии: правительство ФРГ приветствует заявление ядерной пятерки о недопущении войны

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Правительство ФРГ приветствует заявление «пятерки» о недопущении ядерной войны, а также указывает на важность диалога и сотрудничества ядерных держав. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД Германии.

«Правительство Германии приветствует вчерашние заявления США, России, Китая, Франции и Великобритании», — говорится в распространенном заявлении. «Диалог и сотрудничество между этими пятью государствами сейчас как никогда важны для снижения напряженности и снижения риска эскалации», — указали в Берлине.

3 января лидеры ядерной «пятерки» — России, Китая, США, Великобритании и Франции — выступили против гонки вооружений и призвали сделать все возможное, чтобы предотвратить ядерную войну в будущем. Их совместное заявление было опубликовано на сайте Кремля. Как отметили представители пяти государств, ядерное оружие должно служить исключительно оборонительным целям и быть направленным только на сдерживание агрессии всех игроков на международной арене.

Марина Совина
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