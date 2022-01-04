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Умер актер театра и кино Владимир Городничев

Актер Ивановского драматического театра Владимир Городничев скончался на 75-м году жизни

Фото: Ивановский областной драматический театр

Актер Ивановского драматического театра Владимир Городничев умер на 75-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Артист скончался 3 января. «Ушел из жизни наш артист Владимир Константинович Городничев. Актер классической театральной школы, ведущий мастер сцены», — говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется.

Городничев в 1973 году окончил ГИТИС и сразу был приглашен в Ивановский драматический театр. Он известен ролями в таких спектаклях, как «Вишневый сад», «Кому на Руси жить хорошо», «Зойкина квартира», «Король Лир» и многих других. Артист также снимался в кино.

В 1991 году режиссер Владимир Грамматиков пригласил Городничева сняться в экранизации сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек» — «Сказке о купеческой дочери и таинственном цветке». В том же году он сыграл в советско-польском фильме «Люк».

«Многие годы Владимир Константинович успешно занимался педагогической деятельностью в Ивановском областном колледже культуры, где вел занятия по сценическому движению, включая фехтование», — уточняет пресс-служба театра.

29 декабря 2021 года на 84-м году жизни умерла народная артистка РСФСР, актриса и певица Лидия Захаренко.

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Евгения Куликова
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