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Госдеп США прокомментировал заявление «пятерки» о недопущении ядерной войны

Нед Прайс: США довольны, что «пятерка» согласовала заявление о недопущении ядерной войны
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Власти США довольны тем, что «пятерке» удалось согласовать совместное заявление о предотвращению ядерной войны, заявил глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс. Об этом сообщает ТАСС.

«Это исключительный случай», — заявил Прайс в ходе брифинга. По его словам, это подчеркивает, что даже в непростых и напряженных условиях страны должны проявлять сдержанность, особенно в вопросе ядерного оружия.

3 января лидеры ядерной «пятерки» — России, Китая, США, Великобритании и Франции — выступили против гонки вооружений и призвали сделать все возможное, чтобы предотвратить ядерную войну в будущем. Их совместное заявление было опубликовано на сайте Кремля. Как отметили представители пяти государств, ядерное оружие должно служить исключительно оборонительным целям и быть направленным только на сдерживание агрессии всех игроков на международной арене.

Марина Совина
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