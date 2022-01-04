Госдеп США прокомментировал заявление «пятерки» о недопущении ядерной войны

Власти США довольны тем, что «пятерке» удалось согласовать совместное заявление о предотвращению ядерной войны, заявил глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс. Об этом сообщает ТАСС.

«Это исключительный случай», — заявил Прайс в ходе брифинга. По его словам, это подчеркивает, что даже в непростых и напряженных условиях страны должны проявлять сдержанность, особенно в вопросе ядерного оружия.

3 января лидеры ядерной «пятерки» — России, Китая, США, Великобритании и Франции — выступили против гонки вооружений и призвали сделать все возможное, чтобы предотвратить ядерную войну в будущем. Их совместное заявление было опубликовано на сайте Кремля. Как отметили представители пяти государств, ядерное оружие должно служить исключительно оборонительным целям и быть направленным только на сдерживание агрессии всех игроков на международной арене.