Россиянам рассказали об изменениях тарифов ЖКХ в 2022 году

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал россиянам об изменениях тарифов ЖКХ в 2022 году. Его слова передает агентство «Прайм».

Согласно соответствующему распоряжению правительства, размер коммунальных платежей в этом году вырастет в среднем на 3,5-5 процента. Но Соловьев напомнил, что местные власти сами определяют, насколько их повысить, исходя из текущей ситуации, а правительство лишь устанавливает верхнюю планку. «Итоговый расчет в одном населенном пункте может оказаться выше, чем в соседнем, даже в пределах одного региона. В этом нет нарушения закона, главное, чтобы соблюдался установленная для региона средняя величина индекса», — пояснил он.

Размер взносов на капитальный ремонт в 2022 году может остаться на прежнем уровне, а сами работы по капремонту — подорожать. Главное, чтобы окончательная плата не превышала предельное значение стоимости капремонта в регионе, отметил юрист.

Также Соловьев дал советы по оптимизации платежей за услуги ЖКХ. Для этого следует установить счетчики на воду и электричество, регуляторы температуры, заменить лампочки накаливания на энергосберегающие, выключать свет в пустых помещениях, закрывать кран, а также полностью загружать стиральную машину и посудомойку.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что регионы несут ответственность за систему ЖКХ, однако и правительство должно контролировать эту сферу и максимально оперативно помогать с решением проблем. Гражданам важно, чтобы система функционировала должным образом вне зависимости от того, кто за нее отвечает, напомнил он.