Путин призвал правительство помочь с проблемами в сфере ЖКХ

Регионы несут ответственность за систему ЖКХ, однако и правительство должно контролировать эту сферу и максимально оперативно помогать с решением проблем. К этому призвал президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Основная ответственность за положение дел в сфере ЖКХ в России возложена на субъекты и муниципалитеты. Понятно почему — хозяйство огромное, и на местах лучше видно, в каком состоянии находятся тепло- и энергосети, генерирующие объекты, котельные», — заявил президент и подчеркнул, что профильное федеральное министерство и правительство в целом также должны следить за ситуацией в регионах.

Путин напомнил, что гражданам важно, чтобы система функционировала должным образом вне зависимости от того, кто за нее отвечает. Глава государства подчеркнул, что контроль особенно важен в населенных пунктах с суровыми климатическими условиями, так как любая авария там ведет к серьезным последствиям.

Также президент рассказал, что в декабре 2021 года в России был поставлен исторический рекорд по энергопотреблению. Путин отметил, что именно устойчивое снабжение внутреннего рынка является приоритетной задачей для правительства, и напомнил, что в связи с этим запущена масштабная программа по газификации российских регионов.