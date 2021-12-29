Путин заявил о рекордном потреблении энергии в России

В декабре 2021 года в России был достигнут исторический рекорд по энергопотреблению, заявил президент Владимир Путин. Его слова передает ТАСС. Глава государства также предложил обсудить, как энергетический комплекс страны проходит период пиковых нагрузок.

«В текущем году он проходит на фоне восстановления экономики, растет энергопотребление в целом. В декабре был достигнут исторический рекорд по этому показателю», — сказал Путин. Президент также попросил главу «Газпрома» Алексея Миллера доложить о заполнении газом второй нитки газопровода «Северный поток-2», которое должно быть завершено сегодня. Миллер рассказал, что трубопровод полностью готов к работе.

Путин также подчеркнул, что за рубежом сложилась непростая ситуация с поставками газа и у России есть возможность наращивать экспорт топлива. По мнению главы государства, начало работы «Северного потока-2» сможет стабилизировать цены на газ на европейском рынке. На данный момент «Газпром» является основным поставщиком топлива в регион.

Однако Путин отметил, что приоритетной задачей для властей является устойчивое снабжение прежде всего внутреннего рынка в стране. Глава России напомнил, что в связи с этим запущена масштабная программа по газификации российских регионов. Кроме того, он потребовал немедленной реакции от ответственных госорганов на сбои в работе ЖКХ в зимний период и проведение ремонтов в сжатые сроки.