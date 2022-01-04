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Семьям пассажиров сбитого Ираном самолета присудили 107 миллионов долларов

Суд в Канаде присудил 107 млн долларов семьям пассажиров сбитого иранской ПВО самолета

Фото: Reuters

Суд канадской провинции Онтарио постановил взыскать с Ирана компенсацию в пользу семей шести пассажиров сбитого иранской ПВО самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране в 2020 году. Об этом сообщает телеканал CBC.

Между истцами будет разделена сумма в 107 миллионов долларов. При этом решение суда не означает автоматической выплаты, теперь юристы приступят к работе по наложению ареста на активы Ирана в Канаде и за рубежом. Среди прочего, речь идет о нефтяных танкерах.

В мае судья Высшего суда Онтарио Эдвард Белобаба пришел к выводу, что Иран совершил преднамеренный теракт, сбив пассажирский самолет. В документе утверждается, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) знал о гражданском статусе рейса, и «самолет был обстрелян с явным намерением его уничтожить».

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился, вылетев из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иран утверждает, что вина за катастрофу лежит на операторе системы ПВО. Самолет был идентифицирован как вражеская цель, после чего по нему выпустили две ракеты.

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Марина Совина
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