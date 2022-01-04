Вспышка коронавируса произошла в Италии на круизном лайнере

На круизном лайнере MSC Grandiosa в Италии зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом сообщает агентство Ansa.

Судно прибыло в порт Генуи из Марселя утром 3 января. Положительный тест на COVID-19 получили около 150 человек.

Пассажиры лайнера, большинство из которых итальянцы, изолированы в своих каютах. Они ожидают прибытия сотрудников местных служб здравоохранения. Граждане Италии будут доставлены домой на специальных автобусах, в то время как иностранцев разместят в медицинском учреждении в Генуе.

Ранее корабль прибрежной зоны ВМС США «Милуоки» прервал поход из-за произошедшей вспышки коронавируса среди экипажа на борту.