В Северной Корее заявили об изобретении Ким Чен Иром шаурмы

Пресса в Северной Корее заявила, что шаурма была изобретена бывшим лидером страны Ким Чен Иром. Об этом сообщает Independent.

По информации издания, местная пресса сообщила о буме уличной еды в Пхеньяне. Также говорится о сюжете на телевидении, в котором северокорейцы едят шаурму, называемую пшеничными лепешками, у ларька возле продовольственного завода Кумсонг в столице КНДР.

Северокорейская газета Rodong Sinmun рассказала, что шаурма была придумана Ким Чен Иром в 2011 году. «Он дал указание подать людям разогретые фаршированные пшеничные лепешки. И мы вспоминаем его слова о том, что нашим людям было бы приятнее, если бы летом на прилавках подавали минеральную воду, а зимой — горячий чай с пшеничными лепешками», — заявила газета.

Также там утверждается, что и нынешний лидер КНДР Ким Чен Ын «проявляет пристальный интерес к лепешкам, начиная от их производства и заканчивая обслуживанием, и принял меры для этого».

В конце ноября сообщалось, что Северная Корея намерена спастись от голода с помощью мяса черных лебедей, которых в промышленных масштабах начали разводить на одной из крупнейших ферм Kwangpho Duck на востоке страны.

