Северная Корея спасется от голода с помощью мяса черных лебедей

КНДР начала в промышленных масштабах разводить черных лебедей для спасения от голода

Северная Корея намерена спастись от голода с помощью мяса черных лебедей, которых в промышленных масштабах начали разводить на одной из крупнейших ферм Kwangpho Duck на востоке страны, сообщает Daily Mail.

Власти КНДР надеются, что промышленное разведение черного лебедя улучшит уровень жизни людей и спасет их от голода. Чиновники говорят, что мясо птиц «обладает лечебными свойствами» и «приятно на вкус». Газета приводит слова представителя министерства сельского хозяйства Северной Кореи, который сообщил, что мясо черного лебедя содержит «больше белка, чем любое другое», а также «легче переваривается и обладает противораковыми свойствами».

Материалы по теме Доходные игры. Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин? Терпение и труд. Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?

Северная Корея задумалась о промышленном разведении черных лебедей еще весной 2019 года. Окончательно КНДР пришла к такому решению после того, как ее лидер Ким Чен Ын предупредил своих граждан о том, что им придется меньше есть до 2025 года, когда страна откроет границы с Китаем. Северокорейцы начали жаловаться, что из-за дефицита еды им будет сложно пережить одну зиму, не говоря уже о нескольких годах.

КНДР закрыла границу с Китаем в январе 2020 года, чтобы не допустить распространение коронавируса. Изоляция страны оказала серьезное влияние на экономику: цены на товары резко выросли. По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2021 году Северная Корея испытывает дефицит примерно 860 тонн продовольствия. Правительство КНДР винит в нехватке еды веденные против них санкции, стихийные бедствия и пандемию коронавируса.